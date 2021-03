A violência com que os agentes da polícia se têm deparado no terreno atingiu um pico elevado no ano passado, enquanto os casos de rebelião têm diminuído.

Henri Kox. "Agredir um agente da polícia não é um ‘fait divers’"

Henrique DE BURGO

A informação foi avançada pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox e pela Direção da Polícia aos membros da comissão parlamentar da Segurança Interna.

No entanto, segundo a Direção da Polícia e sem avançar dados concretos, o número de casos de rebelião contra polícias não corresponde 100% à realidade porque as autoridades evitam denunciar estes casos para "poupar" trabalho administrativo.

Para a Direção da Polícia, as agressões aos agentes da polícia não são um ‘fait divers’, mas acontecimentos que podem impactar o agente, tanto de forma física, como psicológica. Daí a formação aos agentes ser essencial, para que estes aprendam a lidar com a violência em situações muito tensas.

Os responsáveis da polícia são da opinião que o facto de equipar os agentes com câmaras, as chamadas "bodycam", poderia ser um meio de limitar as agressões. No entanto, o ministro Henri Kox não demonstrou abertura nesse sentido.

Uma outra pista para dissuadir os agressores de serem violentos com os agentes, passa por aumentar o valor das sanções penais. Uma pessoa alcoolizada, por exemplo, não é sempre condenada por atos de violência, justificando não estar totalmente consciente das suas ações por estar sob influência do álcool.

Ora, segundo a Direção da Saúde, os delitos têm de ser avaliados segundo a gravidade, e o álcool não deveria ser considerado pelos juízes como uma desculpa, mas sim com fator agravante.



