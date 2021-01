Segundo Paulette Lenert, as chamadas para a 'helpline' do programa de testes em larga escala são "quase todas" atendidas.

Helpline 'Large Scale Testing'. Ministra diz que tempo médio de espera é de nove segundos

Diana ALVES

As chamadas para a 'helpline' do programa de testes em larga escala são "quase todas" atendidas. A garantia foi dada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, que divulgou recentemente dados sobre o serviço a pedido da deputada Martine Hansen, do CSV. Segundo Lenert, a linha telefónica recebeu 147.018 telefonemas entre 16 de setembro – data do arranque da segunda fase da campanha – e 31 de dezembro. Desses, ficaram sem resposta cerca de 2.800, o que significa que a taxa de resposta ronda os 98,7%.

Ainda segundo os dados, os utentes que contactam a helpline esperam, em média, nove segundos até a sua chamada ser atendida. Confrontada com a eventual falta de pessoal a atender os telefones, Paulette Lenert diz que a análise feita não aponta para problemas de maior quanto ao número de efetivos e a quantidade de chamadas efetuadas.

De acordo com a ministra, muitas pessoas com questões sobre o programa de testes em larga escala continuam a contactar os serviços errados – incluindo a helpdesk do guichet.lu ou outras linhas telefónicas relacionadas com a covid-19. "Isto pode causar confusão e frustração", salienta Paulette Lenert acrescentando que, por isso, as autoridades têm tentado divulgar ao máximo o número correto, quer nas convocatórias enviadas para casa, quer nos sites oficiais.

Para qualquer questão relacionada com a campanha 'Large Scale Testing', o número a marcar do Luxemburgo é o 8002 19 19. Para chamadas a partir da Alemanha o número correto é o 0800 19 09 028; a partir da Bélgica é o 0800 14 3 75; e a partir de França o 0805 321 023.

