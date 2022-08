O fim de semana de 18 e 19 de junho no lado continua a dar que falar. A ministra do Ambiente explicou também que 24 pessoas foram multadas pela polícia por diversas infrações.

Haute-Sûre. Seis toneladas de lixo acumuladas num único fim de semana

Simon MARTIN O fim de semana de 18 e 19 de junho no lado continua a dar que falar. A ministra do Ambiente explicou também que 24 pessoas foram multadas pela polícia por diversas infrações.

O fim de semana de 18 e 19 de junho ainda está bem presente na memória dos moradores da zona do lago Haute-Sûre. Devido às primeiras temperaturas de verão, o local foi literalmente tomado de assalto. Recorde-se que todos os estacionamentos da região do lago da barragem ficaram completamente ocupados. Muitas praias também estiveram lotadas e as aldeias vizinhas sofreram com o trânsito intenso.

Pior foi o estacionamento ilegal mesmo em frente aos portões e postos de bombeiros que poderia ter tido consequências catastróficas em caso de emergência. Além disso, a ponte pedonal foi vandalizada.

Ir ao Lago Haute-Sûre? Há confusão, estradas encerradas e parques lotados Pelas 11h00 deste sábado, os dois parques de Lultzhausen e Insenborn já estavam completos, devido à grande afluência ao lago. As estradas para estas localidades foram encerradas, avisou a polícia.

Para agravar a situação, após a corrida ao lago num dos primeiros fins de semana verdadeiramente quentes que o Grão-Ducado enfrentou, os visitantes deixaram montanhas de lixo no meio do parque natural. Um caos que não deixou de escandalizar as autoridades.

Quase dois meses depois, que conclusões foram tiradas deste incidente? A ministra do Ambiente Joëlle Welfring (déi Gréng) revelou detalhes sobre esse fim-de-semana de junho durante uma pergunta parlamentar feita por Carlo Weber (LSAP). Ficou-se a saber que um total de 6.100 quilos (ou mais de seis tonelada) de lixo doméstico foi recolhido no final do fim-de-semana. A brigada Esch-sur-Sûre da divisão de engenharia civil da administração de estradas e pontes realizou esse trabalho, que teve custos monetários. "O despejo destes resíduos custou 1.240 euros", acrescentou a ministra.

Foto: Jean-Luc Linster / Facebook

Foto: Jean-Luc Linster / Facebook

Embora a polícia estivesse presente nesse fim de semana, deparou-se com dificuldades quando confrontada com o enorme número de pessoas. Tal como o guarda-florestal do Parque Natural de Haute-Sûre, Tom Schmit, que não pode fazer mais além de informar e educar os visitantes do lago. "Mas tenho de admitir que é impossível para mim falar com 15.000 pessoas num só dia", confidenciou-nos numa entrevista.

24 multas emitidas

A ministra recordou que a polícia grão-ducal tem sempre uma presença reforçada na região do lago Haute-Sûre durante o período de verão, em dias de grande afluência. Acrescentou que, para além das infrações de trânsito, a polícia luxemburguesa emitiu 24 relatórios oficiais para várias infrações contra regulamentos específicos durante o fim-de-semana de 18 e 19 de junho.

Melhorar o estacionamento e apostar num novo conceito de turismo

Como se pode evitar que tais situações se repitam no futuro? A ministra apresentou várias soluções possíveis. "Relativamente ao estacionamento, está prevista a instalação de um painel digital perto da estrada principal com informação em tempo real sobre o número de lugares de estacionamento gratuitos. Isto ajudará a regular o fluxo de carros e evitará o tráfego desnecessário nas aldeias próximas das praias", afirmou.

Lago Haute-Sûre. Ponte flutuante encerrada após atos de vandalismo A estrutura foi danificada e o parque natural encerrou a passagem para reparação. Não se sabe quando será reaberta.

"Além disso, o gabinete de turismo Eislek e o Parque Natural de Haute-Sûre estão a trabalhar num conceito de turismo específico para a área em redor do lago. Um primeiro esboço deste conceito será apresentado no outono de 2022", explicou ainda.

(Artigo traduzido pelo Contacto a partir da edição francesa do Luxemburger Wort)

