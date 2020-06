Como fica a sexualidade em tempos de pandemia? Num estudo recente, três médicos concluíram que o melhor é optar pela abstinência sexual.

Harvard aconselha máscara durante as relações sexuais

Se não tiver outra opção, use máscara. O conselho tem o carimbo de Havard. Num estudo publicado esta semana sobre os riscos de propagação do novo coronavírus durante as relações sexuais, três médicos traçam uma espécie de plano de sobrevivência. Ter sexo com alguém que não esteja a cumprir confinamento "só com máscara".

Além de "minimizar o número de parceiros sexuais, evitar parceiros sexuais com sintomas consistentes com uma infeção pelo SARS-CoV-2", o manual de instruções que está a gerar controvérsia em todo o mundo recomenda "evitar beijos e comportamentos sexuais com risco de transmissão fecal-oral ou que envolva sémen ou urina, tomar banho antes e depois da relação sexual e limpar o espaço físico com sabão ou toalhitas com álcool".

Abstinência segura

Apesar de enumerarem conselhos sobre práticas sexuais seguras, os médicos sublinham que a única opção com "risco de infeção baixo" é a abstinência sexual.

Cientes que "não é exequível para muitos", recomendam a masturbação. "Os pacientes podem ser aconselhados a envolver-se em atividades sexuais com parceiros através dos serviços de chat por telefone ou vídeo", acrescenta o estudo que também deixa um alerta em relação aos perigos do mundo digita





