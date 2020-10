Este ano, a tradição "doce ou travessura" do dia das bruxas devem ser esquecida. E sexta-feira às 23 horas “todos os residentes têm de estar em casa”, diz o ministro da segurança interna. A epidemia tem de ser combatida.

Halloween. “Crianças não devem ir de porta em porta pedir doces”, diz ministro

Paula SANTOS FERREIRA Este ano, a tradição "doce ou travessura" do dia das bruxas devem ser esquecida. E sexta-feira às 23 horas “todos os residentes têm de estar em casa”, diz o ministro da segurança interna. A epidemia tem de ser combatida.

O recolher obrigatório entra em vigor já amanhã, sexta-feira dia 30, no Luxemburgo. Durante um mês, das 23 horas da noite às 06h00 da manhã “fiquem todos em casa” pediu, por várias vezes, o ministro Henri Kox durante a conferência de imprensa desta tarde de quinta-feira.



Em tempo de Halloween os festejos também têm de ser feitos dentro de portas e só em família, no máximo com quatro convidados. Senão pode haver multa.

“Mesmo com máscara as pessoas e as crianças não devem sair à rua e ir de porta em porta pedir doces” disse o ministro. Não é tempo para tais travessuras, o ‘monstro’ é ´sério, como provam os números de infeções no Grão-Ducado que não param de aumentar. Nas últimas 24 horas registaram-se mais 697 novas infeções e na semana passada os casos aumentaram 265% em relação à semana anterior.

Novas medidas anti-covid entram em vigor à meia-noite As novas medidas de luta contra a covid-19 deverão entrar em vigor à meia-noite. Segundo uma nota divulgada hoje no site da Câmara dos Deputados, depois de o projeto de lei ir a votos esta tarde, “as novas medidas poderão vir a entrar em vigor à meia-noite, na noite desta quinta para sexta-feira”.

As medidas são para serem respeitadas avisou o ministro, sob pena de multas pesadas.

Na restauração as mesas passam a ser apenas de quatro pessoas e nos estabelecimentos podem estar um máximo de 100 pessoas. Fora das mesas que têm de manter uma distância de dois metros o uso da máscara é obrigatório. O estabelecimento tem de encerrar às 23 horas.

No interior ou exterior só pode haver reuniões ou eventos com 100 pessoas máximo.

Na esfera privada, em cada casa, as famílias só podem convidar um máximo de quatro pessoas.

“A polícia não entra em casa das pessoas”, mas se violarem as regras, o “caso trata-se na justiça” e há multas O recolher obrigatório começa sexta-feira à noite e a polícia irá patrulhar as ruas. Quem tiver de sair tem de ter um documento. Em casa só pode haver quatro convidados. Se houver mais gente, há multas, garante o ministro Henri Kox.

Equipas policiais vão patrulhar as ruas para fiscalizar o cumprimento das novas medidas, nomeadamente durante o recolher obrigatório.

