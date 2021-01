Na segunda-feira, o primeiro posto de vacinação do país volta a funcionar na capital.

Hall Victor-Hugo pronto para vacinar 7.600 pessoas por semana

Patrick JACQUEMOT Na segunda-feira, o primeiro posto de vacinação do país volta a funcionar na capital.

A 18 de Janeiro, o Hall Victor Hugo retoma o serviço. O centro de vacinação em Limpertsberg prepara-se para administrar a segunda dose da vacina aos profissionais que levaram a primeira a 28 de dezembro.



Está também preparado para vacinar profissionais de saúde e pessoal administrativo da rede de cuidados aos idosos ou profissionais de saúde - incluindo médicos - que trabalhem fora do sector hospitalar, uma vez que os hospitais que assumem a responsabilidade de vacinar o seu pessoal. Também os condutores das ambulâncias que transportam as vacinas deverão ser vacinados.

Em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Claude Wiseler do CSV, a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, explicou qual é a atual capacidade de vacinação do Victor Hugo, o primeiro centro aberto oficial do país. "Com uma abertura de 60 horas por semana, a capacidade de inoculação semanal é de cerca de 7.600 vacinas".

A ministra da Saúde espera para a próxima semana um novo reabastecimento de vacinas Pfizer que vai permitir a vacinação de 2.437 pessoas. Deste volume, Lenert anunciou que 1.950 doses seriam enviadas para hospitais.

3.233 pessoas foram vacinadas no Grão-Ducado desde o início da campanha.

Tradução e edição de Ana Patrícia Cardoso.

