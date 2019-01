Criar um balcão único para centralizar os pedidos de habitação social. Eis uma das medidas preconizadas pela nova ministra da Habitação, Sam Tanson, para contornar os preços cada vez mais elevados do mercado imobiliário luxemburguês.

Habitação social. Ministra quer criar balcão único para centralizar pedidos

Criar um balcão único para centralizar os pedidos de habitação social. Eis uma das medidas preconizadas pela nova ministra da Habitação, Sam Tanson, para contornar os preços cada vez mais elevados do mercado imobiliário luxemburguês.

A ministra é nova mas os problemas não. Com um aumento de 7% em apenas um ano – segundo os últimos dados do Eurostat –, os elevados preços do mercado imobiliário continuam a representar um dos maiores desafios do Governo. E cabe a Sam Tanson, que acaba de se estrear no Executivo, enfrentar o problema.

Falando no Parlamento, pela primeira vez no papel de ministra da Habitação, a governante ecologista foi direta ao assunto e reconheceu que “vai ser muito difícil” fazer baixar os preços das casas nos próximos anos, de forma significativa. Perante os deputados da comissão parlamentar da habitação, Sam Tanson defendeu, em primeiro lugar, uma aposta na habitação a preços acessíveis.

Nos planos da ministra está, por exemplo, uma revisão da lei atual para definir com mais clareza as noções de “habitação social” e “habitação a preços moderados”. Outras das medidas passam pela criação de um balcão único para tratar os pedidos de habitação social e pela implementação de um sistema, onde as despesas com as agências imobiliárias deixem de ser suportadas exclusivamente pelos inquilinos.

Para Sam Tanson, as comunas têm um papel determinante na resolução dos problemas relacionados com a habitação. O novo 'pacto habitação 2.0 Estado-comunas' visa precisamente reforçar o papel das comunas na luta contra a penúria de casas disponíveis. Daí estar previsto que a reforma do 'pacto habitação' seja elaborada em “estreita cooperação” com as autarquias. Além disso, Tanson tenciona criar um serviço no Ministério da Habitação que facilite o trabalho entre comunas e Estado.

Diana Alves