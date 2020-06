Alguns dos deputados luxemburgueses consideram que o país deveria inspirar-se nas medidas em vigor na Alemanha ou na Holanda.

Habitação. Proprietários estarão a respeitar «regra dos 5%»

Diana ALVES Alguns dos deputados luxemburgueses consideram que o país deveria inspirar-se nas medidas em vigor na Alemanha ou na Holanda.

O Observatório da Habitação estima que os donos de imóveis para arrendamento no Luxemburgo estão a respeitar a “regra dos 5%”. Em causa está a lei segundo a qual a renda de uma habitação não pode dar ao proprietário um rendimento anual superior a 5% do capital investido no imóvel.

“Na realidade, as margens atuais estarão largamente abaixo do nível dos 5%”, pode ler-se numa nota divulgada no site do Parlamento após uma reunião, por videoconferência, entre o investigador e coordenador do Observatório da Habitação, Julien Licheron, os membros da comissão parlamentar da habitação e o ministro da tutela, Henri Kox.

Uma casa na cidade do Luxemburgo custa em média 1,2 milhões de euros Segundo o STATEC e o Observatório da Habitação, a região mais acessível continua a ser o norte do país.

Atualmente, a regra dos 5% (que no caso de imóveis mobilados sobe para 10%) é uma das medidas em vigor no Grão-Ducado para controlar a evolução dos preços do mercado imobiliário.

No entanto, são apenas os inquilinos que já têm algo arrendado que acabam por beneficiar dela, sendo que os novos arrendatários continuam a deparar-se com preços demasiado elevados.

Além disso, se as estimativas do Observatório da Habitação estiverem certas, isso significa que a regra não está a surtir grande efeito, já que os preços da habitação continuam a aumentar de forma substancial, fazendo deste um dos setores mais problemáticos no país.

Quanto a uma eventual alteração da regra, não se sabe ainda se isso fará parte da reforma sobre o arrendamento, que o Ministério da Habitação tenciona entregar no Parlamento este verão.

Alguns dos deputados luxemburgueses consideram que o país deveria inspirar-se nas medidas em vigor na Alemanha ou na Holanda.Em meados de maio, os parlamentares debruçaram-se sobre uma proposta legislativa de David Wagner, deputado do Déi Lénk.

Entre outros pontos, o texto do deputado propõe a implementação de um “valor de referência da renda” e prevê a criação de uma “comissão nacional das rendas”, que vigiaria os contratos de arrendamento e prestaria assistência jurídica aos inquilinos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.