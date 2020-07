O portal imobiliário atHome registou números recorde no mês de junho. Mais visitas e mais pessoas interessadas em comprar casa ou apartamento. Dados que levam a empresa a concluir que os preços da habitação vão continuar a aumentar.

Habitação. Portal atHome diz que preços deverão continuar a aumentar

Diana ALVES O portal imobiliário atHome registou números recorde no mês de junho. Mais visitas e mais pessoas interessadas em comprar casa ou apartamento. Dados que levam a empresa a concluir que os preços da habitação vão continuar a aumentar.

Num comunicado divulgado às redações, a plataforma indica que os seus dados referentes a junho confirmam a tendência de “resiliência do mercado imobiliário” verificada em maio, acrescentando que a procura é cada vez maior.

Segundo o portal de anúncios de compra e venda de apartamento e casas, o número de compradores aumentou 20% no espaço de um ano.

Já os pedidos de informação por parte de potenciais futuros compradores cresceram 23%. Na mesma nota, o atHome sublinha que esta procura vai refletir-se no aumento contínuo dos preços, enquanto os bancos mantiverem as taxas de juro baixas.

Outro indicador em alta diz respeito aos novos anúncios. Entre junho de 2019 e o mesmo período deste ano, o portal publicou mais de dois mil novos anúncios.

A empresa indica que, “embora seja difícil prever a evolução do mercado, é importante sublinhar que a oferta existe, com um volume de anúncios e um número de agências em alta no atHome.lu”.

