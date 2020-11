Esta medida foi tomada pelo Executivo para coincidir com o alargamento do desemprego parcial, até final de junho.

Habitação. Governo prorroga congelamento do aumento de rendas até junho de 2021

Henrique DE BURGO Esta medida foi tomada pelo Executivo para coincidir com o alargamento do desemprego parcial, até final de junho.

O Governo decidiu prorrogar o congelamento do aumento do valor das rendas até 30 de junho de 2021. Numa nota divulgada esta tarde, o Ministério da Habitação refere que "a magnitude da crise económica e sanitária associada à pandemia da covid-19 pode fazer com que muitos inquilinos sejam confrontados com dificuldades económicas e financeiras, sobretudo se o proprietário aumentar o arrendamento nestes tempos difíceis".

O primeiro congelamento temporário do aumento de rendas, associado à pandemia, foi decidido pelo Governo no dia 20 de maio de 2020. "No entanto, tendo em vista o aumento significativo do risco de contágio durante este outono, que poderá prolongar-se até a próxima primavera", o Governo decidiu alargar este congelamento temporário em mais seis meses, ou seja, até 30 de junho de 2021, coincidindo com a prorrogação do desemprego parcial.

Segundo o Ministro da Habitação, Henri Kox, "o governo fará todos os possíveis para aliviar o impacto económico da pandemia sobre a situação das pessoas com baixos rendimentos. Essa medida de congelar os aumentos das rendas é uma delas".



