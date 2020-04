Segundo recentes dados do STATEC e do Observatório da Habitação, Esch-sur-Alzette tem, em média, as casas e apartamentos mais pequenos do país e Niederanven os maiores. De acordo com o estudo elaborado pelos dois organismos sobre o setor imobiliário, a superfície média de uma habitação varia entre os 95 metros quadrados (m²), em Esch e os 193, em Niederanven.

Habitação. Esch-sur-Alzette tem as casas mais pequenas e Niederanven as maiores

Diana ALVES

Além de Esch, cidade do Luxemburgo, Differdange, Dudelange, Ettelbruck, Dierkirch e Echternach são algumas das autarquias com as habitações mais pequenas (menos de 120 m² em média).



Já as de grande dimensão – com superfícies superiores a 169 m² – estão concentradas em algumas das comunas situadas nas imediações da comuna do Luxemburgo, tais como Niederanven, Kopstal, Kehlen, Garnich ou Reckange-Sur-Mess. Podem também ser encontradas em muitas comunas rurais afastadas da capital, sobretudo naquelas do centro-este do país (Bech, Heffingen, Manternach ou Waldbillig).

Os mapas do Observatório da Habitação e do STATEC mostram também que nos últimos anos se tem verificado uma tendência para construir casas cada vez maiores, ao passo que a dimensão dos apartamentos tem-se mantido estável. A superfície média habitável das casas construídas antes de 1919 era de 160 m², ao passo que a das casa construídas depois de 2011 ronda os 192 m², um aumento na ordem dos 20%.

Quanto aos apartamentos e às habitações situadas em prédios semi-residenciais, a superfície habitável não registou grandes mudanças naquele período, rondando os 86 m².



