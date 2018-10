Dado é revelado pela sondagem Politmonitor, encomendada pelo Luxemburger Wort e pela RTL e realizada junto de uma amostra de 1.052 pessoas, representativa da população luxemburguesa com idade igual ou superior a 18 anos. Mas há outros dados interessantes como a indecisão de um quarto dos eleitores.

Habitação é a principal preocupação dos eleitores a uma semana das legislativas

Dado é revelado pela sondagem Politmonitor, encomendada pelo Luxemburger Wort e pela RTL e realizada junto de uma amostra de 1.052 pessoas, representativa da população luxemburguesa com idade igual ou superior a 18 anos. Mas há outros dados interessantes como a indecisão de um quarto dos eleitores.

A uma semana das eleições legislativas, marcadas para dia 14, a principal preocupação dos eleitores é o mercado da habitação (44% das respostas), seguido pela mobilidade (26%), educação (23%) e saúde (22%), contrariando o que se verificava em 2013 quando no centro das atenções estavam o desemprego, o emprego e as pensões. Estes são dados revelados pela mais recente sondagem Politmonitor, encomendada pelo Luxemburger Wort e pela RTL e realizada junto de uma amostra de 1.052 pessoas, representativa da população luxemburguesa com idade igual ou superior a 18 anos.

Por outro lado, um quarto dos eleitores permanece indeciso, mas, tal como em junho último, o CSV surge à frente em relação a várias das questões colocadas aos eleitores. Desde logo na pergunta sobre qual o partido que pode resolver melhor os desafios do futuro: 32% apontam os cristãos-sociais, mas 20% não sabem e 15% indicam o DP. Se a dúvida é qual o partido capaz de apresentar respostas para as principais preocupações, o CSV também lidera (20%), mas em igualdade com os indecisos e há mesmo 17% que consideram não haver um só partido com capacidade para enfrentar esse desafio.



No caso da mobilidade, os Verdes estão na dianteira para as melhores soluções (45%), muito à frente do CSV (14%). No capítulo da educação, o CSV volta a liderar (38% das respostas) e o DP surge a seguir (16%). No caso da saúde, repete-se o cenário, embora com um enquadramento diferente: CSV na frente (29%) e o LSAP muito perto (26%).

Enfim, se há um quarto de indecisos, existe um grupo equivalente de fiéis seguidores de um ou mais partidos.













As entrevistas foram realizadas online via MyPanel da TNS Ilres entre os dias 26 de setembro e 1 de outubro. Das 1.052 pessoas questionadas, 147 eram da região este, 189 do norte, 431 do centro e 284 do sul. Os dados brutos foram ponderados para as variáveis seguintes: grupo etário, sexo, zona residencial, profissão e nível de educação (dados Statec).







