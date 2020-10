O Orçamento de Estado para 2021 prevê um aumento de 11% para o Ministério da Habitação em comparação com o ano anterior.

Habitação continua a ser preocupação máxima do Governo

Susy MARTINS

No discurso sobre o Estado da Nação desta terça-feira, o primeiro-ministro abordou os mais variados temas, com a covid-19 a marcar o discurso.

No entanto, a problemática dos preços elevados na habitação no Luxemburgo não ficou esquecida por parte do Governo. Bettel sublinhou que este problema persiste há muitos anos e que o objetivo é de, no futuro, aumentar consideravelmente a oferta de alojamentos, sobretudo através de construções financiadas pelo Estado ou pelas comunas, para assim garantir habitações a um preço acessível.

O Orçamento de Estado para 2021 prevê um aumento de 11% para o Ministério da Habitação em comparação com o ano anterior. A razão deste crescimento é sobretudo a criação de um fundo especial para o desenvolvimento da habitação. Estão previstos 150 milhões de euros para construir alojamentos e assim atingir os objetivos do “Pacto para a Habitação 2.0”.

Para evitar a especulação imobiliária, em que os investidores compram as casas que estão no mercado para depois arrendá-las, o Governo decidiu diminuir a taxa de amortização a partir de 1 de janeiro, de 6% para 5%, sendo que para as habitações de um valor superior a um milhão de euros, a taxa desce para 4%.



