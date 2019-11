Na altura de procurar casa ou apartamento, a localidade é um dos principais critérios dos compradores.

Habitação. Capital é a cidade mais procurada para comprar casa

Susy MARTINS

O portal de compra e venda athome.lu elaborou um ‘ranking’ com base nas pesquisas feitas no portal, para apurar quais são as comunas do país mais apetecíveis.

A cidade do Luxemburgo continua a liderar as escolhas, em 2019, apesar dos preços serem bastante elevados.

Em segundo lugar surge a autarquia de Esch-sur-Alzette que seduz os compradores com preços mais atrativos.

Differdange ocupa o último lugar do pódio com o preço médio de uma casa a rondar os 699.000 euros.

Dudelange surge na quarta posição. Um apartamento custa em média 493.500 euros nesta autarquia do sul do Grão-Ducado.

Sanem, uma autarquia cada vez mais apreciada pelos compradores fecha o top 5.

Segundo o portal athome, os preços dos apartamentos são, em média, 21% mais baratos no sul, em comparação com a média nacional.

A tendência inverteu-se nos últimos anos. As comunas do centro do país ocupavam em 2017 os quatro primeiros lugares da classificação, Esch-sur-Alzette surgia na quinta posição.

Conclusão: o sul do país é cada vez mais procurado pelos compradores.