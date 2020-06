Parlamento vota hoje o projeto de lei sobre o congelamento das rendas até ao fim de 2020.

Habitação. Até ao fim do ano rendas não podem aumentar, mas podem baixar

O Parlamento luxemburguês vota esta quinta-feira o congelamento das rendas até ao final de 2020. O projeto de lei sobre a matéria vai a votos na sessão pública marcada para as 14h, devendo ser aprovado com os votos da maioria governamental.

Na prática, o objetivo do texto é "proteger os inquilinos de qualquer aumento das rendas que possa constituir uma despesa a suplementar difícil em tempos de crise". A medida, anunciada a 20 de maio último pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, já estava em vigor através de um regulamento grão-ducal. O projeto de lei submetido esta quinta-feira a votos serve então para prolongar a regra após o fim do estado de emergência, que termina a 24 de junho.

Os proprietários do país ficam portanto proibidos por lei de aumentar as rendas até ao fim deste ano. Mas isto não significa que não poderão mexer de todo no valor das mensalidades. No site Guichet.lu, o Executivo lembra, quase em forma de apelo, que em caso de dificuldades financeira por parte dos arrendatários, os donos das habitações podem baixar o valor das rendas.



"O proprietário pode decidir baixar a renda ou até chegar a acordo com o inquilino quanto ao escalonamento da renda atual", caso este tenha dificuldades em pagar as suas rendas durante a pandemia da covid-19, pode ler-se no portal do Governo.



