O acordo, finalmente assinado por Polónia e Hungria, que adia sanções relativas ao Estado de Direito, se for aprovado pelo Conselho passará no plenário de Bruxelas, garantiu David Sassoli.

Habbemus orçamento? Parlamento Europeu vai aprovar o acordo que sair desta cimeira europeia

David Sassoli refere que reuniu a conferência de presidentes dos grupos parlamentares e que todos aceitaram a ideia de que o Parlamento vai aprovar o que sair da cimeira de hoje, dia 10, e amanhã, dia 11.



O acordo que obteve finalmente o aval da Polónia e da Hungria, adia a aplicação do regulamento do Estado de Direito para depois de a ação ter sido contestada no Tribunal de Justiça da União Europeia. Assim, os dinheiros dos fundos de recuperação e do orçamento para 2021-27 podem ser distribuídos à Polónia e à Hungria enquanto correm procedimentos contra os seus governos por causa de derrapagens democráticas.

O acordo foi proposto pela presidência alemã da União Europeia e na quarta-feira (dia 9) obteve uma resposta positiva na reunião de diplomatas dos 27 países.

O Conselho está sereno, disse Sassoli

Sassoli acredita que entre hoje e amanhã os 27 chefes de Estado e de governo, que se encontram reunidos no edifício Europa, em Bruxelas, irão assinar a última versão, garantindo que o orçamento esteja em vigor já a partir de 1 de janeiro. Na sessão plenária da próxima semana, o Parlamento Europeu deverá assinar esta versão, garantindo aos cidadãos europeus um Natal mais tranquilo.

Sassoli disse aos jornalistas que no encontro que teve com os chefes de Estado (antes de começar a agenda de trabalhos da cimeira) encontrou “um clima de grande serenidade, de grande responsabilidade e de muita concentração” e acrescentou: “Posso garantir que já os encontrei em reuniões muito mais tensas”. E, disse ainda, em relação ao facto de a Polónia e a Hungria terem apanhado o comboio do orçamento europeu: “ É muito melhor estarem 27 do que 25”.

A pergunta de Mark Rutte

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte - que alimenta um ódio figadal às políticas e à figura de Orbán – perguntava-se hoje de manhã no Twitter se o Parlamento iria aprovar a decisão negociada entre a Alemanha e os relutantes de Leste. Porque sem isso, nem valeria a pena fazer aprovar o acordo em sede de Conselho Europeu.

Rutte tem sido o porta-voz dos países frugais que não querem que o dinheiro dos contribuintes europeus acabe nos bolsos da elite autocrática de Budapeste e de Varsóvia. E o próprio PE tem dito que o Mecanismo de Estado de Direito não é para deitar fora e tem expressado claramente a posição de que não iria ceder à chantagem vinda dos países do grupo de Visegrado (Hungria, Polónia, Eslováquia e República Checa).

A pergunta do primeiro-ministro holandês é, por isso, pertinente.

Sassoli disse que apresentou pessoalmente ao seu “amigo” Rutte, a mesma ideia que agora avançou aos jornalistas: “O Parlamento Europeu não aceitará pôr em causa os resultados obtidos no Conselho”.

A proposta agora em cima da mesa, e que poderá ter o aval definitivo dos 27 países, entre hoje e amanhã, permite financiar programas de recuperação em todos os países (incluindo os que se estão a portar mal) enquanto o Tribunal de Justiça da União Europeia não conclui se há falhas de Estado Direito.

