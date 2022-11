Depois de meses excecionalmente amenos, os termómetros vão cair esta semana.

Termómetros descem esta semana no Luxemburgo

Está na altura de tirar os casacos quentes do armário. Depois de um outono com temperaturas médias mais elevadas do que o normal, o tempo vai ficar mais frio na última semana de novembro, de acordo com as previsões do MeteoLux.

Segundo o instituto de meteorologia, verificar-se-á uma queda das temperaturas a partir de meio da semana, não só em território luxemburguês, mas também em França e na Bélgica.

O frio vai instalar-se, primeiro, de forma gradual no início da semana, com temperaturas máximas entre os 6 e 8 graus entre segunda-feira e quarta-feira.

Na quinta-feira deverá registar-se a descida mais acentuada, com os termómetros a alcançarem entre 2 e 4 graus de mínima e as máximas entre 4 e 6 graus.

Segundo o MeteoLux, o final da semana deverá ser igualmente frio mas já com sol previsto a partir de sexta-feira.

Na sexta e sábado as temperaturas descem ainda mais para máximas a rondar os 3 graus e mínimas que podem chegar aos zero graus no sábado.

