Na quinta-feira, ocorreu um número elevado de roubos a casas, um lar de idosos, restaurantes, escritórios e garagens de prédios. A polícia deixa conselhos.

Luxemburgo 2 min.

Criminalidade

Há uma vaga de assaltos no Luxemburgo?

Redação Na quinta-feira, ocorreu um número elevado de roubos a casas, um lar de idosos, restaurantes, escritórios e garagens de prédios. A polícia deixa conselhos.

A polícia do Grão-Ducado registou, esta quinta-feira, um número elevado de ocorrências relacionadas com assaltos, sobretudo na capital, que aconteceram quer com pessoas no interior dos espaços, quer em casas vazias e garagens.

O primeiro assalto ocorreu de manhã numa casa unifamiliar na rue du Kiem, em Neudorf-Weimerskirch, entre as 10h15 e as 13h30. O sujeito arrombou a porta do pátio dos fundos e entrou na casa, onde roubou bens em várias divisões, tendo alegadamente levado, também, joias e dinheiro, segundo o relatório policial.

Ladrão foge ao ser surpreendido por funcionário de lar

Durante a tarde, outro assalto, desta vez a um lar de idosos, na rue de la Tannerie, em Bettemburg. O assaltante entrou no local e teve acesso a vários quartos dos residentes. Ao ser surpreendido por um funcionário do centro que o questionou, o ladrão fugiu. O alerta foi dado e a polícia deslocou-se rapidamente aquele centro tendo iniciado buscas nas imediações. O homem ainda não foi encontrado pelo que as buscas continuam.

A maioria dos roubos assinalados aconteceu na capital. Entre as 8h e as 19h, um apartamento foi assaltado na avenue de la Gare. O intruso arrombou a fechadura da porta, que ficou danificada, levando vários objetos de valor da residência.

A polícia refere ainda outros assaltos ocorridos entre quinta-feira e a manhã desta sexta-feira. Um escritório foi roubado na Allée Scheffer, em Limpertsberg, um restaurante no Boulevard Royal também foi alvo dos ladrões, bem como uma brasserie na rue des Capucins. Além disso, assaltantes invadiram um centro de juventude na rue Pierre Krier, em Bonnevoie e várias garagens de um prédio de apartamentos na rue de la Toison d'Or, em Hollerich foram arrombadas tendo os ladrões levado vários objetos de valor e dinheiro.

Como evitar assaltos durante o inverno? Polícia dá dicas úteis O horário de inverno está de volta e, com ele, os dias mais curtos. Uma altura do ano que, segundo a polícia, pode ser mais propícia a assaltos.

Conselhos da polícia para evitar roubos

No seu site, a polícia grã-ducal lembra que deve sempre fechar todas as janelas e portas quando se ausenta e ativar o alarme mesmo se sair por um curto espaço de tempo. Ao final do dia, deve iluminar a sua casa e avisar a polícia quando avistar uma pessoa ou carro suspeito na sua rua ou bairro. Quando se ausentar por uns dias da sua casa, ou se for de férias, deve avisar os seus vizinhos. Informe também a polícia registando-se no serviço gratuito “Saída de férias”.

A polícia informa ainda que nos últimos meses têm aumentado os assaltos a caves e garagens, pelo que estas devem estar sempre fechadas, nem se deve guardar ali objetos de valor. As portas das garagens devem estar abertas apenas durante o tempo necessário e quando sair espere até verificar que a porta foi fechada completamente. Deve também proteger as bicicletas.

Em qualquer situação que pareça suspeita, deve alertar imediatamente a polícia pelo número 113.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.