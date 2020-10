Com mais uma morte a registar, o país contabilizou menos 25 casos do que no domingo.

Há um novo óbito e mais 68 infetados pela covid-19 no Luxemburgo

Com mais uma morte a registar, o país contabilizou menos 25 casos do que no domingo.

Há um novo óbito associado à covid-19. Depois de cerca de um mês sem novas mortes associadas à doença provocada pelo novo coronavírus, o Grão-Ducado registou mais duas novas vítimas mortais na semana passada e outra esta segunda-feira. No total, desde o início da pandemia já morreram 127 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde luxemburguesas identificaram 68 novos casos, menos 25 do que no passado domingo em que o número de pacientes diagnosticados disparou para 93.

Com a soma destes 68 casos, o Luxemburgo acumula, portanto, um total de 8.959 pessoas infetadas, desde o último dia de fevereiro, data que em que o país identificou o primeiro caso de covid-19.

Quanto ao número de pacientes a precisar de cuidados médicos diários, há neste momento 24 pessoas hospitalizadas. Dessas, duas estão em cuidados intensivos.



