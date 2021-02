Pede-se às pessoas que rejeitem qualquer convite deste perfil.

Há um falso perfil do Grão-Duque no Linkedin

Henrique DE BURGO Pede-se às pessoas que rejeitem qualquer convite deste perfil.

Há um falso perfil do Grão-Duque Henri na rede social Linkedin. O alerta é do Marechalato da Corte.

Em comunicado, o organismo que trabalha para o chefe de Estado do Luxemburgo denuncia um perfil no Linkedin com o nome “Grand Duke Henri”, mas que não tem nenhuma ligação ao soberano, nem à Casa do Grão-Duque ou à empresa mencionada no perfil.

Trata-se de um perfil "falso", esclarece o comunicado, que insta o público "a não dar nenhum crédito" àquela conta no Linkedin. Pede-se ainda às pessoas que rejeitem qualquer convite deste perfil e que o denunciem no Linkedin.

O comunicado refere ainda que foram iniciadas ações e procedimentos necessários para resolver este caso.



