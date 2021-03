Os números desta segunda-feira são referentes à soma de sábado e domingo.

Há três mortes a lamentar no Luxemburgo durante o fim de semana

Ana Patrícia CARDOSO Os números desta segunda-feira são referentes à soma de sábado e domingo.

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Sáude referentes ao fim de semana, há mais 318 casos positivos de covid-19 a relatar durante o fim de semana. No sábado, foram realizados 9.333 testes e 292 deram resultado positivo. Já no domingo, foram feitos 488, dos quais 26 testaram positivo para a covid-19.

Nos dois dias, há a lamentar três mortes por covid-19, elevando para 741 o número total de óbitos no Grão-Ducado desde o início da pandemia. 129 pessoas continuam hospitalizadas no Luxemburgo por causa do vírus, sendo que 22 estão nas unidades de cuidados intensivos.

Até esta segunda-feira 29, já foram administradas 86.556 doses da vacina contra o coronavírus.

