Há testes covid-19 com resultado "ligeiramente positivo" e "duvidoso"

Henrique DE BURGO A associação de defesa dos direitos dos pacientes, Patiente Vertriedung, tem sido contactada sobre problemas com resultados dos testes de rastreio.

Há testes à covid-19 com resultados fora do comum no Luxemburgo. A associação de defesa dos direitos dos pacientes, Patiente Vertriedung, revelou hoje em comunicado que tem conhecimento de casos de pessoas que receberam resultados marcados como "ligeiramente positivo" e noutros casos como "duvidoso".

A associação refere que, numa linguagem simples, significa que não está claro se a propagação do vírus está numa fase inicial ou se está a dissipar. Cada vez mais confrontada com problemas sobre resultados dos testes covid-19, o organismo de defesa dos doentes contactou o Instituto de Saúde do Luxemburgo e esclarece agora que o procedimento a seguir nestes casos será fazer um novo teste dentro de 24 a 78 horas, a fim de receber um resultado mais exato.

A associação esclarece ainda que, caso os pacientes continuem a receber resultados como "duvidoso" ou "não-interpretável", o Ministério da Saúde determina que os laboratórios devem informar os pacientes para fazer um novo teste.No entanto, a Patiente Vertriedung revela que “os pacientes não são informados com clareza sobre o que significa esse resultado e que medidas devem tomar”.

Por isso, em caso de um resultado inconclusivo, a associação propõe que os pacientes recebam automaticamente uma receita médica para um teste e explicações do resultado, e que os custos do teste sejam pagos pelo Ministério da Saúde.

Recorde-se que em meados de novembro, o guarda-redes titular da seleção luxemburguesa de futebol, Anthony Moris, recebeu um resultado "alegadamente positivo", tendo sido impedido de jogar contra o Azerbaijão para a Liga das Nações, mas dois dias depois um novo teste resultou "negativo".



