Há sete pessoas a cumprir pena de prisão perpétua no Luxemburgo

Diana Alves Há sete reclusos no centro penitenciário de Schrassig a cumprir pena de prisão perpétua. O número foi divulgado pelo Ministério Público a pedido da Rádio Latina.

"Seis homens e uma mulher. Todos condenados por homicídio voluntário com premeditação de pelo menos uma pessoa” cumprem atualmente penas de prisão perpétua, no Luxemburgo", revelou à Rádio Latina a porta-voz do Ministério Público, Diane Klein.



Segundo a responsável, além destas sete pessoas, há dois reclusos que foram condenados a prisão perpétua e que nesta altura cumprem pena em regime semi-aberto na prisão de Givenich. Em ambos os casos, os detidos deverão vir a beneficiar de liberdade condicional, sendo a pena em regime semi-aberto uma forma de os preparar para a reinserção na sociedade.

Apesar de não se tratar de um dado adquirido, a lei permite que os prisioneiros condenados a prisão perpétua possam sair em liberdade condicional depois de terem cumprido um mínimo de 15 anos de pena. No entanto, cada caso é analisado individualmente, com base em aspetos como a personalidade do recluso, o contexto familiar, a capacidade de reinserção e o risco de reincidência. Como o próprio nome indica, a liberdade condicional está sujeita a várias condições que o “ex-recluso” está obrigado a respeitar. Ter domicílio fixo, não cometer infrações e submeter-se a controlos frequentes são algumas delas.

No Luxemburgo, os crimes mais graves podem ser punidos com prisão perpétua, o que, por exemplo, não acontece em Portugal. Enquanto em Portugal a pena máxima é de 25 anos de prisão, no grão-ducado uma pessoa condenada a prisão perpétua pode acabar os seus dias na cadeia. A pena existe no país desde 1879. Nessa altura e até aos anos 1970, o homicídio voluntário era punido com pena de morte, embora a última exucação tenha acontecido 30 anos antes. A 20 de junho de 1979 o Luxemburgo aboliu a pena de morte, substituindo-a pela prisão perpétua.

Recorde-se que, segundo o Ministério Público, o autor do atropelamento intencional de quarta-feira em Wiltz, no qual uma criança de dois anos perdeu a vida, arrisca prisão perpétua. É acusado de homicídio premeditado e assassínio, na forma consumada e tentada.