Cerca de 100 mil pessoas têm o certificado de recuperação válido no Luxemburgo, avançou a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Ministra da Saúde

Há quem tenha tido covid-19 "três e quatro vezes" no Luxemburgo

Susy MARTINS Cerca de 100 mil pessoas têm o certificado de recuperação válido no Luxemburgo, avançou a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Numa resposta parlamentar recente d'Os Verdes , a ministra da Saúde, Paulette Lenert, indicou que há casos de reinfeção por covid-19 "por três e quatro vezes" no Grão-Ducado.

Desde o final de dezembro que cerca de 90 pessoas infetaram-se uma segunda vez com a covid-19 no país, indicou ainda Lenert na resposta do deputado Marc Hansen.

Segundo a ministra, as reinfeções pelo vírus demonstram que a imunidade após uma primeira infeção não é suficiente para proteger contra a variante Omicron.

Ministra da Saúde: "Objetivo continua a ser o de pressionar as pessoas a vacinarem-se" Numa entrevista à RTL, a Ministra da Saúde refere que o ritmo de novos vacinados tem estado a recuar no país, e que a proposta legislativa da vacinação obrigatória já está a ser preparada.

Questionado sobre se o Luxemburgo tenciona reconhecer uma infeção após uma vacinação completa como o equivalente a ter tomado o reforço, Lenert responde que ainda é preciso encontrar um consenso a nível europeu.

É o caso do que já acontece na Alemanha, onde os vacinados com duas doses que contraem covid-19 passam a ter o certificado equivalente ao da vacina de reforço.

Ministra da Saúde esclarece que vacina Novavax vai ser de duas doses A vacina americana vai chegar ao Luxemburgo a 21 de fevereiro.

Ainda segundo a responsável pela pasta da Saúde, há atualmente cerca de 100.000 pessoas no país que têm um certificado válido de recuperação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.