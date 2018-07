Gonçalo Alves marcou primeiro, mas os espanhóis foram mais pragmáticos e impuseram-se por 6-3, juntando o título europeu ao mundial.

Luxemburgo 2 min.

Hóquei em patins: Portugal perde Europeu com a Espanha

Gonçalo Alves marcou primeiro, mas os espanhóis foram mais pragmáticos e impuseram-se por 6-3, juntando o título europeu ao mundial.

A Espanha venceu Portugal por 6-3 e juntou o título europeu ao mundial após a final do Campeonato da Europa que se realizou no pavilhão Riazor, na Corunha.

Na 35ª presença numa final do Europeu e perante o histórico rival com quem perdera o título mundial no ano passado, na China, Portugal começou bem e, logo aos três minutos, num lance individual, Gonçalo Alves inaugurou o marcador. Porém, os espanhóis, muito incentivados pelo público, reagiram com agressividade e empataram num desvio de Jordi Adroher, jogador do Benfica, dois minutos mais tarde.

O ritmo do jogo estava vivo e os portugueses estiveram muito perto de voltar a marcar, mas Gonçalo Alves desperdiçou um penalty e, na recarga, atirou ao poste direito. Mais acutilantes e eficazes, os espanhóis iriam colocar-se na frente quando o sportinguista Font desviou um passe picado (7 m).

Foi a vez de os portugueses reagirem, testando o guarda-redes Sergio Fernández por diversas vezes e voltando a acertar nos postes em seis ocasiões. A Espanha procurou exercer controlo e a seleção lusa não deixou de pressionar. Aos 14 minutos, Font desentendeu-se com Henrique Magalhães e foi punido com um cartão azul, deixando os espanhóis com menos um elemento durante dois minutos. Mas Hélder Nunes não aproveitou o livre direto deste power play e os espanhóis resistiram incólumes apesar da exclusão de Font.

Apesar de estar a perder, a equipa de Luís Sénica criava oportunidades de golo sucessivas, mas o grau de eficiência era demasiado reduzido, enquanto os espanhóis iam gerindo a escassa vantagem e tentavam tirar partido dos espaços que o adversário fosse concedendo. E foi isso que sucedeu aos 21 minutos, num veloz contra-ataque após erro no ataque português que deixou Eduardo Lamas em perfeitas condições para aumentar o resultado e colocá-lo no 3-1 que se verificava ao intervalo.

No segundo tempo, a Espanha surgiu bem organizada e determinada e voltou a marcar aos sete minutos, por intermédio de Alabart, outra vez num desvio por alto perto da baliza. Os portugueses mostravam-se inoperantes e incapazes de contrariar a superioridade do rival. Uma Espanha mais segura manteve o domínio e aumentou para 5-1 aos dez minutos, num remate desferido por Bargalló. O mesmo jogador cometeu, dois minutos mais tarde, a décima falta da equipa espanhola, foi punido com cartão azul e permitiu que, no respetivo livre direto, João Rodrigues reduzisse para 5-2 com excelente execução no seu 23º golo neste Europeu.

Num novo livre direto, João Rodrigues voltou a dispor da possibilidade de marcar, mas, uma vez mais, acertou no poste direito. E os espanhóis tornaram a ser mais eficazes, cabendo a Font obter o 6-2 num remate de longe. Perto do fim, em função da décima falta portuguesa, Alabart ainda tentou aumentar o resultado num livre direto, mas Ângelo Girão defendeu com categoria. E, com pouco mais de um minuto para jogar, João Rodrigues diminuiu a desvantagem para 6-3, acabando como melhor marcador da prova com 24 golos.

No jogo para atribuição dos terceiro e quarto lugares, a Itália derrotou a seleção francesa por 5-2.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.