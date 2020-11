A declaração é da médica Isabel de la Fuente, que trabalha na clínica infantil (Kannerklinik), em Strassen, que acolhe crianças e adolescentes até aos 15 anos de idade.

"Há poucas crianças com covid-19 hospitalizadas no Luxemburgo"

Susy MARTINS A declaração é da médica Isabel de la Fuente, que trabalha na clínica infantil (Kannerklinik), em Strassen, que acolhe crianças e adolescentes até aos 15 anos de idade.

A médica explicou à RTL que das “crianças hospitalizadas, a faixa etária mais abrangida é a dos 0 aos 4 anos, ou seja sobretudo bebés, porque quando ficam com covid-19 desenvolvem febre mais elevada”.

No entanto, Isabel de la Fuente frisa que é “muito raro as crianças apresentarem problemas de saúde graves”. No site do Ministério da Saúde pode ler-se que 1,4% das pessoas hospitalizadas tinham entre 0 e 4 anos, e 0,2% entre 5 e 9 anos de idade, desde o início da pandemia no país, em março.

A médica salienta que se tem visto os pais consultarem os pediatras muito tarde, em caso de outras patologias, uma vez que evitam ao máximo recorrer, atualmente, aos cuidados de saúde.

A profissional de saúde faz ainda outra constatação. “Nas últimas semanas tem-se notado um aumento de crianças que consultam o pediatra por distúrbios psicológicos, relacionados com a covid-19. Na clínica das crianças, por exemplo, tem havido mais hospitalizações devido a crises ligadas ao medo, ou mesmo devido a tentativas de suicídio”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.