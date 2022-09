Com o aumento das viagens aéreas e a falta de funcionários que a Luxair enfrenta, há práticas de trabalho "questionáveis" ou mesmo perigosas na Luxair Cargo, de acordo com um funcionário da empresa.

Luxair Cargo

Há 'perigo' no Findel devido à falta de trabalhadores, avisa funcionário

Redação Com o aumento das viagens aéreas e a falta de funcionários que a Luxair enfrenta, há práticas de trabalho "questionáveis" ou mesmo perigosas na Luxair Cargo, de acordo com um funcionário da empresa.

Há práticas de trabalho "questionáveis" ou mesmo perigosas na Luxair Cargo, de acordo com um funcionário da empresa ouvido pela RTL. Em causa estará a alegada deterioração das condições de trabalho na companhia aérea, afetadas gravemente pelo boom de passageiros após o período negro das restrições impostas pela pandemia e pela falta de profissionais que assegurem todas as funções.

De acordo com o trabalhador ouvido, há meses que se multiplicam os atestados de doença e as ausências, um problema que não atinge só a tripulação de cabine mas que chegou também aos funcionários de retaguarda do aeroporto.

Cargas laborais de 56 horas semanais

O funcionário fala em cargas laborais de 56 horas semanais no Findel. E de nunca saber quantas horas vai ter de trabalhar, uma vez que só um pouco antes do turno tem conhecimento das necessidades: "Não aguento mais o telefone a tocar", desbafa à RTL.

A falta de funcionários traz com ela transferências de secções que podem pôr em causa a segurança, segundo o trabalhador: com o aumento das viagens aéreas, alguns funcionários tiveram que ser transferidos da secção de carga para o terminal de passageiros P1. O cenário é o de trabalhadores não treinados que podem ser enviados para a pista para orientar os aviões, explicou: “Devo ter visto uma centena de pessoas chegar e sair desde o início da pandemia".

É que se a Luxair é uma das empresas que mais contrata pessoas no Luxemburgo é também aquela que mais os despede, relata a RTL.

Haverá ainda casos de promoções de funcionários para preencher determinadas funções, que depois são despromovidos, quando já não é necessário pessoal extra naquela função.

Não houve também qualquer pagamento de um bónus em 2021 aos 1250 funcionários, apesar da Luxair Cargo ter aumentado o volume de negócios em 20% em 2021. Aliás, os salários estiveram congelados na sequência da última reunião tripartida da aviação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.