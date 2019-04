A reivindicação não é nova. O autor da petição de 2015 volta à carga e exige que a bandeira tricolor seja substituída pela bandeira marítima do Luxemburgo, com o leão vermelho.

Há nova petição para trocar bandeira luxemburguesa

Susy TEIXEIRA MARTINS A reivindicação não é nova. O autor da petição de 2015 volta à carga e exige que a bandeira tricolor seja substituída pela bandeira marítima do Luxemburgo, com o leão vermelho.

Entre as 19 petições que hoje abriram para assinaturas no site do Parlamento (www.chd.lu) há uma espécie de ‘déjà vu’: trocar a bandeira nacional do Grão-Ducado (vermelho, branco e azul) pelo emblema do pavilhão luxemburguês, que para além das listas azuis e brancas tem o leão vermelho (Roude Léiw, em luxemburguês).

A bandeira proposta, na petição, é utilizada históricamente como bandeira marítima do Luxemburgo nos barcos mercantes. Embora tenha ganho popularidade, devido à sua vulgarização nos eventos desportivos.



Já em 2015 houve uma petição ‘online’ que exigia a mesma alteração, não tendo na altura atingido o número necessário de assinaturas para levar o tema a debate público, no Parlamento. Apesar do insucesso Marc Dax, autor da petição de 2015, entrega agora nova petição com a mesma exigência. Para este cidadão a bandeira tricolor do Luxemburgo é demasiado parecida com a da Holanda.

Mas foi em 2006 que esta questão levantou mais ânimos no Grão-Ducado, quando o deputado do Partido Cristão Social (CSV), Michel Wolter, fez a mesma proposta. Wolter apresentou na altura um projeto de lei que foi muito debatido não só pelos políticos, mas também pela população.

Uma outra petição ‘online’, da autoria de João Pedro Horta, pede a revisão dos preços das inspeções automóveis, que aumentaram cerca de 40% nos centros da Sociedade Nacional de Controlo Técnico (SNCT). O documento apela à intervenção do Governo face aos aumentos brutais das inspeções técnicas.

Aumentar o período de validade do passaporte luxemburguês, de cinco para dez anos, proibir a instalação da quinta geração (5G) de Internet móvel no país e criar alojamentos acessíveis para todos são as reivindicações de outras petições que abriram hoje e podem ser rubricadas até 16 de maio.

As que recolherem mais de 4.500 assinaturas terão direito a ser debatidas no Parlamento.

