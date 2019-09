A polícia deste departamento francês, que fica a 200 km, lançou o alerta no facebook. Saiba como verificar se a nota é real ou não.

Há notas falsas a circular em Vosges e podem chegar ao Luxemburgo

A polícia deste departamento francês, que fica a 200 km, lançou o alerta no facebook. Saiba como verificar se a nota é real ou não.

A Polícia de Vosges lançou o alerta, na sua página do Facebook, que há notas falsas a circular em Vosges, na região francesa de Lorena.

São sobretudo réplicas de notas de “cinco e de 50 euros” as que foram descobertas pelos comerciantes e as entregaram à polícia.

“Na semana passada, muitos comerciantes tiveram a desagradável surpresa de serem presenteados com notas falsas”, escreve esta autoridade policial no aviso feito no dia 30 de agosto.

Estas notas falsas são ‘Movie Money’, ou seja, “são feitas para serem usadas pela indústria do cinema, nos filmes”, explica a Polícia de Vosges.

E as diferenças com as notas reais são visíveis à vista desarmada. Basta tomar atenção:

As notas têm mencionado em baixo: " This is not legal. It is to be used for motion drops”.

A assinatura de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, é substituída por ‘Movie Money’.

Estas notas falsas não possuem o relevo característico das verdadeiras; não têm holograma e o número de série de 12 caracteres está incompleto.

Vosges fica a 199,1 quilómetros de distância do Luxemburgo, percurso que demora 2h15 a ser feito de automóvel, por isso, poderá ser possível que alguma destas notas chegue ao Grão-Ducado, escapando aos comerciantes e às autoridades.