Se no seu dia-a-dia tem de andar de comboio, tenha em atenção as alterações que vão entrar em vigor amanhã. É que algumas linhas vão deixar de funcionar.

Há mudanças nos comboios a partir de amanhã

Se no seu dia-a-dia tem de andar de comboio, tenha em atenção as alterações que vão entrar em vigor amanhã. É que algumas linhas vão deixar de funcionar.

Os passageiros dos comboios 10, 30, 60 e 90 terão de passar a utilizar autocarros de substituição nos seus trajetos. Tudo por causa de obras que vão ser realizadas nas linhas de comboio.

O percurso entre Luxemburgo e Bettembourg das linhas 60 (Luxemburgo – Esch-sur-Alzette ‒ Pétange ‒ Rodange) e 90 (Luxemburgo – Bettembourg – Thionville – Metz – Nancy) será encerrado desde 19 de agosto (segunda-feira ) até 23 de agosto inclusive (sexta-feira).

Além disso, os percursos entre Ettelbruck e Diekirch, e entre Ettelbruck e Troisvierges, da linha 10 (Luxemburgo – Troisvierges – Gouvy) serão encerrados desde o dia 24 de agosto (sábado) a 15 de setembro (domingo). Durante este período serão feitas obras de renovação da estação de Ettelbruck.

O percurso entre Luxemburgo e Ettelbruck estará fechado entre as 22h de 27 de setembro (sexta-feira) a 29 de setembro (domingo), para obras no viaduto Pulvermühle e reabilitação da estação de Mersch.

Na linha 30 não haverá circulação ferroviária entre Oetrange e Trier, entre 24 de agosto (sábado) e 8 de setembro (domingo), bem como no fim de semana de 14 e 15 de setembro. Por sua vez, haverá lugar ao encerramento do troço entre Luxemburgo e Oetrange no fim de semana de 28 e 29 de setembro, no âmbito da reconstrução do percurso Luxemburgo ‒ Sandweiler ‒ Contern.