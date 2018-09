A partir da próxima quarta-feira, 19 de setembro, haverá também mudanças importantes nos autocarros escolares.

Há mudanças nos autocarros escolares a partir de 19 de setembro

De acordo com o site oficial da cidade do Luxemburgo (vdl.lu), haverá alterações nos trajetos e nos horários.

86 e 96 – em direção a Kirchberg e Limpertsberg, estes autocarros servirão uma nova paragem – Amélie – situada no Boulevard Prince Henri. A paragem do 96 de Charlys Gare será suprimida.

12 – será substituído pelo 78. O site informa que os percursos de reforço de trajeto entre o Conservatório, Ateneu e o centro da cidade até agora feito pelo 12, passarão a ser feitos pelo 78. O trajeto será igual ao do 12 com exceção do terminal no centro da cidade: a paragem será em Amélie e não no Royal quai 1.

94 – A linha escolar 94 (Bonnevoie, Demy Schlechter – Limpertsberg) terá o seu terminal no Theater quai 1, à frente do liceu Robert Schuman.

91 – será introduzida uma nova linha entre Pfaffenthal e o Sportlycée em Fetschenhof.

Por outro lado o site informa que o horário das linhas 71, 72, 73, 74, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 90, 92, 93, 94 e 95 será ligeiramente adaptado para melhor servir as escolas. Para mais informações sobre os horários, pode consultar: busscolaires.vdl.lu