As fronteiras não serão fechadas assegurou o ministro do Trabalho, Dan Kersch depois de negociações com os restantes países europeus.

"Há milhares de trabalhadores em desemprego parcial"

Madalena QUEIRÓS

O sistema de desemprego parcial foi pedido por cerca de 3200 empresas, até agora. Mas "há milhares de trabalhadores abrangidos", revelou Dan Kersch, ministro do Trabalho, em conferência de imprensa. Adiantando que é necessário considerar todos os assalariados que terão apenas 80% do seu salário ao abrigo desta medida. Algumas empresas vão compensar a diferença "mas nem todas o poderão fazer", acrescentou. Para as empresas vão ser disponibiizados formulários digitais simplificados para que possam solicitar este sistema. Mas o Governo ainda terá que encontrar verbas para o pagar porque nem os 11 milhões disponíveis no orçamento de estado, nem os 720 milhões de fundos para o emprego serão suficientes, adiantou o governante.

