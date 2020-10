É preciso recuar até ao quarto trimestre de 2009 para encontrar um número de trabalhadores transfronteiriços tão baixo

Há menos transfronteiriços a trabalhar no Luxemburgo

É preciso recuar até ao quarto trimestre de 2009 para encontrar um número de trabalhadores transfronteiriços tão baixo

O Grão-Ducado regista uma diminuição do emprego no país de 0,7% no segundo trimestre deste ano, face ao trimestre anterior.

Foram os transfronteiriços que mais contribuíram para o recuo do emprego, com menos 1% no segundo trimestre do ano, face ao trimestre precedente, o que equivale a 831 trabalhadores, que deixaram de atravessar todos os dias a fronteira para vir trabalhar para o Grão-Ducado, entre abril e junho.

Os transfronteiriços franceses foram os mais afetados com uma queda de 1,6%, seguidos dos belgas com uma diminuição de 0,6%.Em contrapartida, o número de trabalhadores transfronteiriços alemães aumentou ligeiramente de 0,1%.

Fazendo uma retrospetiva dos últimos anos, tem de se recuar até ao quarto trimestre de 2009 para encontrar um número de trabalhadores transfronteiriços tão baixo.



