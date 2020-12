Depois da Gare, o tram vai chegar ao aeroporto. O Cloche D'Or já está praticamente a postos para receber o elétrico. A linha só pára em 2028 em Esch-sur-Alzette.

Há mais Tram depois da Gare

"Próxima paragem: Howald". Inaugurado o troço que devolve a Gare ao Grão-Ducado, o tram deverá demorar três anos a chegar a Bonnevoie, Howald e Gasperich. A completar um ano de idade, a área do Cloche D'Or e das auditoras já está inclusivamente pronta para receber o elétrico que pretende acrescentar mais alternativas de mobilidade à capital do único país do mundo que instituiu a gratuitidade dos transportes públicos.

Até 2023 a linha deverá chegar ao novo estádio do Luxemburgo. Até lá, Howald vai sofrer transformações profundas. Em simultâneo já estarão a decorrer as obras que tencionam fazer chegar o elétrico ao aeroporto do Luxemburgo. Prevê-se que a partir de 2024 o 16 deixe de ser a única alternativa para quem aterra em Findel. Direto a Kirchberg, o transporte das luzes intensas liga a pista ao bairro dos negócios e das instituições europeias em poucos minutos. As relações comerciais e culturais também deverão sair reforçadas com a paragem na Luxexpo.

Aqui vou eu para Esch

Revelado em outubro do ano passado e confirmado recentemente pelo ministro das Obras Públicas, François Bausch, o projeto do eléctrico rápido entre a capital e Esch-sur-Alzette deverá estar concluído em 2028. Estão previstos 17,5 km de linha, das quais dez estarão preparadas para atingir 100 km/h. As 13 paragens vão distribuir-se pelos quilómetros da A4, entre Leudelange e Foetz.

Nem a pandemia abala o plano que quer colocar o país no pódio dos mais verdes. Este domingo, durante a inauguração da paragem da Gare François Bausch disse alto e bom som que a extensão do elécrico até à estação não é um fim em si mesmo. "Estou a trabalhar para que tenhamos uma rede de mobilidade completa em 2028", tem reafirmado nas entrevistas que dá à imprensa luxemburguesa.

Linha verde

Estima-se que com a chegada do tram à estação central o trânsito comece a diminuir gradualmente. A ideia não é só tirar carros de quatro portas da cidade. Com a entrada do tram em ação, prevê-se uma eliminação diária de 1.700 passagens de 'bus'. Apesar das obras terem durado praticamente quatro anos, estão longe longe de estar terminadas.

O Ministério da Mobilidade está a planear várias extensões da linha na cidade do Luxemburgo. A partir da Place de l'Étoile está a ser estudada uma ligação a Mamer até à CHL. Uma segunda linha está a ser equacionada em Kirchberg, nomeadamente na Konrad Adenauer Boulevard, a fim de servir novas áreas residenciais ou os estúdios da RTL.

Uma seção em Hollerich, além de P+R Bouillon e da estação principal, também está em cima da mesa. Irá acompanhar a metamorfose planeada em Hollerich entre a Ponte Buchler e a estrada de Esch. Uma rota adicional nas novas avenidas de Merl e Cessange acabaria por ligar Hollerich à rota de Arlon, para se juntar à rota entre a CHL e a Place de l'Étoile, numa "volta completa pela capital".

