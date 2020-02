Está em alta o número de portugueses que procuram o Luxemburgo como país de emigração. Foram 4.165 a entrar no Grão-Ducado no ano passado, face aos 3.501, de 2018.

Há mais portugueses a emigrar para o Luxemburgo

Manuela PEREIRA Está em alta o número de portugueses que procuram o Luxemburgo como país de emigração. Foram 4.165 a entrar no Grão-Ducado no ano passado, face aos 3.501, de 2018.

Trata-se do segundo aumento anual consecutivo de entradas de portugueses no país. Apesar da subida, o número de entradas de lusos continua longe do registado em 2012, ano em que chegaram ao Luxemburgo exatamente 5.193 portugueses.

População do Luxemburgo continua a aumentar 613.894 residentes a 1 de janeiro de 2019.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Ministro da Imigração, Jean Asselborn, que considera que “o Luxemburgo continua a ser um país atrativo”.

Com as cerca de 4.100 chegadas ao país, os portugueses foram a nacionalidade de novos residentes com mais peso em 2019. Seguem-se os franceses (4.099), italianos (2.053) e os belgas (1.213).

A comunidade portuguesa continua a ser a mais numerosa num país onde quase metade da população (48%) não tem nacionalidade luxemburguesa.

