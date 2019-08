Estas estruturas acolhem 1.245 requerentes de asilo e 1.302 refugiados.

Há mais de 2.500 refugiados e requerentes de asilo nos centros do OLAI

Diana ALVES Estas estruturas acolhem 1.245 requerentes de asilo e 1.302 refugiados.

São mais de 2.500 os refugiados e requerentes de asilo alojados atualmente nos centros de acolhimento do Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI.

Números divulgados pela ministra da Família revelam que as 55 estruturas geridas pelo OLAI albergam 1.245 requerentes de asilo e 1.302 pessoas com o estatuto de refugiado.

A pedido do deputado Paul Galles, do Partido Cristão Social (CSV), a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, indica que o OLAI gere, direta e indiretamente, um total de 55 centros espalhados por 31 comunas. A gestão das estruturas é feita em colaboração com a Caritas e a Cruz Vermelha.

As autarquias do Luxemburgo, Sanem e Diekirch são aquelas com mais requerentes de asilo e refugiados nos centros do OLAI. A comuna da capital contabiliza 483, a de Sanem 272 e a de Diekirch 265.