Os números foram revelados à Rádio Latina pelo Provedor das Crianças e dos Jovens (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher – OkaJu), Charel Schmit, e referem-se à ultima atualização, de 1 de outubro de 2020.

Há mais de 1.500 crianças e jovens a viver separados da família no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Há 1.585 crianças e jovens a viver separados dos pais no Luxemburgo. Os números foram atualizados esta quarta-feira à Rádio Latina pelo Provedor das Crianças e dos Jovens (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher – OkaJu), Charel Schmit, e referem-se à última atualização, de 1 de outubro de 2020.

Deste total, há 726 crianças e jovens a viver em instituições de acolhimento (529 através de ordem judicial e 197 de forma voluntária), 552 a viver em famílias de acolhimento (476 por ordem judicial e 46 de forma voluntária), 320 jovens em alojamentos supervisionados, 6 crianças e jovens em família de acolhimento diurno e outros 11 em instituições especializadas também diurnas.



Em termos representativos, e de acordo com os novos dados, 80,5% (1.005) das crianças e jovens foram retirados dos pais por decisão dos tribunais, 58% estão em estruturas de acolhimento e 42% em famílias de acolhimento.



Fora estes números, Charel Schmit refere que "há ainda crianças que vivem só com as mães em estruturas de acolhimento de mulheres".



Segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Serviço Nacional da Infância, uma família de acolhimento com uma criança de oito anos a cargo, por exemplo, pode receber atualmente 1.834 euros por mês, sendo que uma família pode acolher até quatro crianças, sem contar com os seus próprios filhos.

Mãe imigrante luta para recuperar a filha Esta é parte da história de luta de uma mulher imigrante e mãe de uma menina com cidadania europeia para permanecer legalmente no Luxemburgo. Uma investigação da Rádio Latina que o Contacto publica.

Os dados foram revelados à margem de um caso que a Rádio Latina está a acompanhar e que foi publicada esta quarta-feira no jornal Contacto. Trata-se da história de luta de uma imigrante e mãe de uma menina italiana para permanecer legalmente no Luxemburgo.





Quando o caso parecia estar resolvido, três dias depois de obter a autorização de residência foi-lhe retirada a filha, em meados de janeiro.



A decisão do juiz pode ser baseada em relatórios com dados transmitidos por assistentes sociais, como é neste caso. Depois de perder o trabalho e de ter sido despejada, esta mãe continua agora a sua luta para recuperar a filha.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.