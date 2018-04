As estatísticas policiais sobre delinquência no Luxemburgo revelam uma descida geral de 4,7% em 2017 (menos 1.816 infrações), sobretudo devido à diminuição de 8,3% nos crimes contra pessoas.

Há mais casas e carros roubados

Paulo Jorge PEREIRA Estatísticas policiais revelam menos infrações em geral, mas também subidas nos assaltos ligados a viaturas e em casas vazias. Por outro lado, desde 2005 que não há assaltos a instituições bancárias ou roubos a transportes de valores.

As estatísticas policiais sobre delinquência no Luxemburgo revelam uma descida geral de 4,7% em 2017 (menos 1.816 infrações), sobretudo devido à diminuição de 8,3% nos crimes contra pessoas. Porém, houve mais 27,4% de roubos ligados a veículos, isto é, 2.424 (incluindo tentativas), mais 521 do que os 1.903 de 2016. Daqueles, 288 foram concretizados entre os 325 tentados, mais 46 do que em 2016. E também houve subida de 16,36% nos assaltos a casas vazias, além do aumento de 47,6% em infrações relacionadas com a entrada e permanência de estrangeiros.

Os roubos nos veículos e de acessórios representam 1.840 dos casos, ou seja, 75,9% dos 2.424 assaltos ligados a este setor. No Parlamento, o ministro Étienne Schneider disse que o sistema “keyless” era uma das causas para facilitar os assaltos. Ladrões de bicicletas não é só o título de um famoso filme italiano – na realidade luxemburguesa, trata-se de uma atração para 256 casos de roubo, tendo apenas dois ficado por concretizar-se.

Escurecia quando Clara (nome fictício) estava a chegar a casa com o marido, no começo de um mês de outubro, em Limpertsberg. Abriram a porta, mas viram luzes, ouviram vozes e, de imediato, voltaram a fechar a porta e chamaram a polícia. “Levaram tudo”, recorda, ainda com a voz afetada por aquele episódio. “Inclusive um cofre pesado que retiraram da parede. Ninguém ouviu barulho, porque não havia vizinhos que pudessem ter-se apercebido. A polícia, que não chegou a esclarecer quem foram os autores do assalto, explicou depois que eles eram muito rápidos e tinham entrado pela varanda do lado da cozinha”, diz.

Fuga para países vizinhos

O seu caso não foi o único. “Houve outros três apartamentos roubados com o mesmo tipo de atuação nos últimos anos. Uma das explicações para conseguirem escapar sempre, partindo do princípio que são os mesmos, é que fogem com rapidez para França, Bélgia ou Alemanha”, afirma. Apesar do assalto de que foi vítima, Clara mora no mesmo sítio, agora sozinha, mas com alarme. “Sinto-me segura”, reconhece. “Embora saiba que Limpertsberg continua a ser uma zona apetecível para roubos, a polícia está sempre por perto em função das embaixadas”.

Em contrapartida, uma tendência de diminuição verifica-se em situações como burlas (menos 40,6%), casos de drogas (menos 32,6%), roubos por esticão (descida de 32,3%), contrafações ou falsificações sem incluir documentos (baixa de 30,9%), insultos a agentes (menos 23,3%) ou atentados contra os costumes (menos 12,7%). E, desde 2005, não existem assaltos a instituições bancárias ou a transportes de valores.

Descontraída, Ana (nome fictício) apanhou o autocarro num sábado à tarde, há cerca de um ano, com os auriculares colocados para ouvir música através do telemóvel que levava num bolso do casaco. Só quando saiu do veículo se apercebeu de que o som parara e, quando foi à procura do telemóvel, percebeu que o bolso estava vazio. “Fui à polícia apresentar queixa. Mês e meio mais tarde, chamaram-me para me dizer que o aparelho tinha sido recuperado. Vim a saber que conseguiram isso porque o assaltante era um criminoso que estava sob escuta e foi essa questão que, por acaso na minha situação específica, permitiu resolver o assunto e recuperar o telemóvel”, explica.



Cartoon: Contacto/Florin Balaban

Violência doméstica

De acordo com os números divulgados pela Polícia Grã-Ducal, também a intervenção das autoridades em casos de violência doméstica regista descidas desde 2013: das 844 intervenções policiais naquele ano passou-se para 715 em 2017. Pelo meio, houve 876 em 2014, 802 em 2015 e 789 em 2016.

Quando o âmbito se alarga a “infrações conexas à violência doméstica”, verifica-se um total de 1.313 casos, dos quais 1.149 foram contra pessoas (87,5% do total) e os restantes dirigidos a bens. Em termos numéricos são componentes importantes os 586 ataques e ferimentos que não causaram incapacidade de trabalho, mas também as 206 difamações/calúnias e injúrias ou as 203 ameaças.

“Dá-me dinheiro ou pico-te!”

Lucília (nome fictício) entrou no carro que estava no quarto piso de um parque de estacionamento perto da gare, conforme fazia todos os finais de tarde após o trabalho. Ninguém estava por perto, mas, pouco depois de fazer marcha-atrás, alguém entrou no carro. “Percebi que era um toxicodependente porque tinha uma seringa com sangue e ameaçou picar-me se não lhe desse dinheiro”, conta. “Fiquei em choque! Tinha dois telemóveis e sugeri que os levasse, mas ele gritou que queria dinheiro e voltou a ameaçar-me. Supliquei que não me fizesse mal porque tinha filhos. Ele parou, olhou para mim e saiu a correr do carro”.

Apesar de ter apresentado queixa policial, Lucília acabou por não aceitar a participação numa sessão de identificação do presumível assaltante. “Argumentei que, uma vez que o roubo não se concretizou, nem houve agressão, preferia não passar por essa situação. Claro que os polícias não gostaram e fui repreendida”, admite.

O susto levou-a, no entanto, a exigir que fossem adotadas medidas pelos responsáveis do parque de estacionamento. O seu lugar foi transferido para outro piso, mas, percebendo que não dispunha sequer de rede de telemóvel para pedir socorro se houvesse repetição de uma situação do género, Lucília cancelou o seu lugar no parque. E nunca mais estacionou naquele lugar, “nem que fosse só por pouco tempo”.