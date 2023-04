Há mais candidatos e residentes estrangeiros a concorrer às comunais

O número total de candidatos este ano é maior face a 2017.

Ana TOMÁS O número total de candidatos este ano é maior face a 2017.

Há 3.847 candidatos a concorrer a 1.121 mandatos nas próximas eleições comunais, que se realizam a 11 de junho. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Ministério do Interior e refletem um aumento face à última votação municipal.

Segundo o Virgule, que cita o Centro de Estudos e Formação Intercultural e Social (Cefis), este ano há mais 272 candidatos do que em 2017 para um número semelhante de mandatos. Nas últimas eleições comunais candidataram-se 3.575 para 1.120 cargos.

Entre os 3.847 candidatos deste ano, a maioria são homens (2.364, o que equivale a 61,45%), enquanto as mulheres representam menos de metade (1.483, ou seja 38,55%), de acordo com os registos oficiais do Ministério do Interior. Ainda assim, a percentagem de mulheres cresceu 3% face a 2017. Nessa altura, a representação feminina no total de candidaturas foi de 35,6%.

Outra subida é a da proporção de candidatos estrangeiros. Quase 10% (379) são não-luxemburgueses, por comparação com os cerca de 7% (268) das últimas eleições.

Na corrida aos cargos municipais, os luxemburgueses são a esmagadora maioria (3.468) com uma taxa de representação superior a 90%. Este número inclui as pessoas com dupla nacionalidade, que são consideradas luxemburguesas de acordo com as regras seguidas pelo Statec e pelo Eurostat, refere o Ministério do Interior.

Em seis comunas do país - Bourscheid, Nommern, Stadtbredimus, Vichten, Weiler-la-Tour e Winseler - os eleitores não serão chamados a ir às urnas, uma vez que o número de candidatos não excede o número de mandatos a preencher no conselho municipal, refere ainda a tutela.

