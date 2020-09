Face às últimas 24 horas, sete pessoas tiveram alta hospitalar, diminuindo para 19 o número de pacientes hospitalizados.

Há mais 76 novos casos de covid-19 no Grão-Ducado

Em pouco mais de seis mil testes, as autoridades de saúde registaram 76 novas infeções pelo novo coronavírus no país, contra as 67 contabilizadas na quinta-feira. Ao todo, foram realizados 6.053 testes rápidos nos 17 centros covid, espalhados pelo país.

Há mais de um mês que não há qualquer morte a registar, mantendo-se o balanço inalterado nas 124 vítimas da pandemia.

Face às últimas 24 horas, sete pessoas tiveram alta hospitalar, diminuindo para 19 o número de pessoas hospitalizadas. Apenas uma está em cuidados intensivos, em estado considerado grave.

