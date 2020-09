Este domingo as autoridades de saúde contabilizaram quase metade dos casos identificados no sábado, em praticamente menos mil testes de diagnóstico.

Há mais 46 novos casos de covid-19 no Grão-Ducado

Este domingo as autoridades de saúde contabilizaram quase metade dos casos identificados no sábado, em praticamente menos mil testes de diagnóstico.

Em pouco mais de cinco mil testes, as autoridades de saúde registaram 46 novas infeções pelo novo coronavírus no país, contra as 78 contabilizadas no passado sábado . Ao todo, foram realizados 5.294 testes rápidos nos 17 centros covid, espalhados pelo país. Quer isto dizem que 846 pessoas em 100 mil habitantes estão infetadas pela covid-19.



Há mais de um mês que não há qualquer morte a registar, mantendo-se o balanço inalterado nas 124 vítimas mortais associadas à covid-19.

Face às últimas 24 horas, não houve qualquer alteração no que diz respeito ao número de pessoas internadas. Continuam a ser 19, sendo que 1 está em cuidados intensivos, em estado considerado grave.

