Dois deputados do LSAP alertam para o aumento contínuo das rendas das casas no Luxemburgo e pedem ao governo que reduza os preços máximos fixados.

Há famílias que gastam mais de metade do rendimento na renda da casa

Dois deputados do LSAP alertam para o aumento contínuo das rendas das casas no Luxemburgo e pedem ao governo que reduza os preços máximos fixados.

Um estudo recente do STATEC conclui que, para as famílias com menos rendimentos, o custo da habitação representa mais de metade do orçamento disponível.

E a tendência é para as rendas das casas continuarem a aumentar no Grão-Ducado, alertam os deputados Alex Bodry e Yves Cruchten, do LSAP, numa questão parlamentar enviada à ministra da habitação, Sam Tanson, no passado dia 29 de agosto.

“A principal tendência é um aumento contínuo dos encargos com a habitação entre as famílias com menos rendimentos”, escrevem estes deputados, apontando que, entre 2012 e 2017, o custo da habitação no Luxemburgo subiu mais de 20%. O encarecimento das rendas é o principal fator deste aumento.

Perante a evolução das rendas e as dificuldades cada vez maiores que as famílias com menos rendimentos têm para pagar a habitação, Brody e Cruchten questionam o governo se este não está disposto a rever a lei do arrendamento para permitir adequar as rendas à realidade atual.

Por isso, estes deputados perguntam ao executivo se este não prevê alterar a lei a fim de “reduzir os montantes máximos fixados para as rendas” no Luxemburgo.

E, se o governo, não considera também adequado “rever igualmente o mecanismo de ajustamento das rendas” de modo a “evitar um aumento contínuo” das mesmas.

No âmbito dos subsídios para o arrendamento, os dois deputados gostariam que a tabela atual fosse modificada tendo em conta a evolução das rendas. Agora aguardam a resposta da ministra Sam Tanson.