Há espaços 'coworking' gratuitos para refugiados em Bertrange

Henrique DE BURGO Mais uma iniciativa solidária para os refugiados de guerra da Ucrânia.

O centro de partilha de escritórios Color Business Center, em Bertrange, disponibiliza locais de trabalho totalmente gratuitos para os ucranianos que chegam ao Luxemburgo.

O centro de ‘coworking’ garante numa nota de imprensa que os refugiados de guerra que precisarem manter a sua atividade económica na Ucrânia, à distância, têm acesso livre aos escritórios partilhados.

Ao mesmo tempo, podem beneficiar do aconselhamento e apoio dos empresários presentes no Color Business Center. Quem quiser usar o espaço para se comunicar com familiares, usando os computadores e outros meios de comunicação, também pode fazê-lo gratuitamente.

Os locatários do espaço partilhado de trabalho irão ajudar a financiar as refeições na cantina do centro.



