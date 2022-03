A 17 de março de 2020, com 140 infetados com SARS-CoV-2, o Grão-Ducado decidia impor o estado de emergência para conter o avanço da pandemia, que começava a alastrar na Europa

Há dois anos o Luxemburgo declarava o estado de emergência e a vida dos residentes ficava em suspenso

Ana TOMÁS A 17 de março de 2020, com 140 infetados com SARS-CoV-2, o Grão-Ducado decidia impor o estado de emergência para conter o avanço da pandemia, que começava a alastrar na Europa

A 17 de março de 2020, o Luxemburgo decretava pela primeira vez o estado de emergência devido à covid-19. A decisão, que foi tomada quando havia 140 infetados no país, durou mais de três meses e permitiu ao Governo adotar medidas e leis excecionais de combate à pandemia, sem que estas tivessem de passar pelo Parlamento e pelo Conselho de Estado. Uma das consequências imediatas foi a paralisação total do setor da construção.

Luxemburgo decreta "estado de emergência". Setor da construção vai parar Já há 140 infetados no país.

A declaração do estado de emergência veio acompanhada com a recomendação aos cidadãos para ficarem em casa - o que acabaria por levar mesmo a um confinamento total-, à limitação dos contactos sociais e ao encerramento de todas as atividades não essenciais.

Os restaurantes passaram a poder funcionar apenas em regime de "take away" ou entrega em casa e o cumprimento das regras pelos residentes passou a ser monitorizado pelas autoridades policiais. As viagens foram restringidas e os transportes públicos passaram a funcionar com a distância de segurança de "dois metros" para os poucos passageiros a circular. O teletrabalho impôs-se e as aulas presenciais nas escolas foram suspensas. Os hospitais prepararam-se para os piores cenários.

Covid-19. Na fronteira de França com o Luxemburgo a angústia é portuguesa Há milhares de portugueses que trabalham no Luxemburgo com contratos temporários na construção civil - a maioria vive do lado francês da fronteira. Quando a pandemia chegou, centenas viram-se de um dia para o outro sem emprego nem qualquer tipo de apoio. Muitos furaram o confinamento e voltaram a Portugal. Esta é história dos que ficaram e tentam aguentar.

Com a declaração do estado de emergência, a população no Luxemburgo conheceu uma quase total de restrições de circulação, vendo replicado, de certa forma, o cenário que já se observara na China ou, depois, no norte de Itália.

A situação de estado de emergência só seria levantada a 24 de junho, mas a maioria das medidas sanitárias manter-se-ia em vigor com a então criada 'lei covid', aprovada dois dias antes pelo Parlamento. Essa lei, que foi sendo sucessivamente atualizada, manteve algumas restrições e trouxe o alívio de outras tantas, com a generalização do uso da máscara e a progressiva vacinação da população, a partir de 2021.

A criação do certificado digital covid da União Europeia, no ano passado, impulsionou o CovidCheck no Luxemburgo, dando ao certificado utilizações internas para além das viagens internacionais, como o acesso a serviços e atividades que passaram a requerer a apresentação do certificado de vacinação, de recuperação ou de teste com resultado negativo.

Nova 'lei covid'. Fim das máscaras e o adeus ao Covidcheck a partir de sexta-feira Isto significa que quase todas as medidas sanitárias deixam de estar em vigor a partir de hoje à noite . Mas ainda há exceções.

As novas variantes, as novas vagas e as resistências à vacinação levaram a sucessivos avanços e retrocessos no alívio das medidas de combate à pandemia e a readaptações do CovidCheck (2G, 3G).

O Governo mandou avaliar a possibilidade de implementar a vacinação obrigatória para alguns setores da sociedade - mas ainda não avançou com a aplicação da medida - e as leis covid foram sendo atualizadas conforme os avanços ou recuos necessários para conter a evolução da pandemia.

A 28ª. lei covid foi votada na sexta-feira passada, que, já depois de liberados os acessos a várias atividades e serviços, como bares e discotecas - os últimos a reabrir - pôs praticamente fim à obrigatoriedade do uso da máscara e do CovidCheck. Os únicos lugares onde estes continuarão a ser exigidos serão os hospitais e lares e, no caso das máscaras, mantém-se a obrigatoriedade nos transportes públicos.

Este levantamento das medidas restritivas pode, contudo, sofrer novos reajustes e até retrocessos.

Dois anos depois da declaração do primeiro estado de emergência devido à pandemia, os números mostram que esta ainda está longe de acabar.

Número de casos positivos volta a aumentar

O boletim semanal, divulgado esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, dá conta de que na semana de 7 a 13 de março o número de casos positivos para o vírus SARS-CoV-2 aumentou 24%. Nos últimos três dias, o índice de transmissibilidade (Rt) também se manteve acima de 1, o valor de referência.

A tudo isto soma-se o ressurgimento de novos casos um pouco por toda a Europa. Esta quarta-feira, a Alemanha voltou a apresentar pelo segundo dia consecutivo um novo recorde da incidência, registando mais de 1.600 infeções acumuladas por 100.000 habitantes.

Alemanha com novo máximo de casos quando debate vacinação obrigatória Um dos projetos, apresentado por um grupo de deputados da coligação composto por sociais-democratas, verdes e liberais, propõe a vacinação obrigatória para todos os adultos a partir dos 18 anos.

O mapa epidemiológico europeu, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) atualizado esta quinta-feira, 17 de março, mostra a esmagadora maioria dos países europeus no nível mais alto da incidência de casos (vermelho escuro) - Luxemburgo incluído. A taxa de incidência, reportada a 14 dias, leva em conta o peso da vacinação.

Neste momento, a taxa de cobertura vacinal contra a covid-19, no Grão-Ducado, corresponde a 78,3% da população elegível. Durante a última semana foram administradas um total de 2.842 doses: 230 pessoas receberam uma primeira dose, 850 uma segunda dose e 1.455 pessoas receberam uma dose complementar e 307 receberam uma segunda. Estes números fazem com que o número total de vacinas administradas a 15 de março, no país, fosse já de 1.270.982, de acordo com o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde.

Por outro lado, o número de infeções ativas no Luxemburgo continua a subir. No dia 15 deste mês, eram 12.620 o número de casos ativos, mais 1.711 que no dia 13 -data de referência do último balanço semanal.

Em janeiro deste ano, o ECDC estimava que a maioria dos cidadãos europeus teria imunidade por infeção ou vacinação anticovid-19 até à primavera ou verão, podendo passar-se a tratar o vírus de forma endémica em vez de pandémica. No entanto, e apesar de haver mais instrumentos de combate ao vírus que em março de 2020, os últimos números parecem fazer adiar este cenário, pelo menos, por mais algum tempo, e o Grão-Ducado não deverá ser exceção.



