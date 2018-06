A pergunta veio do público, no debate com representantes dos partidos políticos luxemburgueses. Na mesa estavam as propostas para os estrangeiros nas próximas eleições legislativas, em outubro.

Há demasiados estrangeiros no Luxemburgo?

“Um capitalista e um operário sentam-se numa mesa com dez bolos. O capitalista pega em oito, e avisa o operário: ’Cuidado, olha que o estrangeiro ainda te fica com um dos bolos!”. A anedota foi contada por um elemento do público que assistiu ao debate organizado pela Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), esta segunda-feira, e fez rir a sala. Mas acertou “na mouche”. Num editorial recente, a ASTI lamentava que “os políticos no Luxemburgo estejam presos” num debate sobre imigração e crescimento económico, próprio “de um país de ricos”.

Até aí, o debate com os representantes dos partidos ficara-se pela revisão da matéria dada. Passou-se em revista o chumbo ao direito de voto dos estrangeiros nas legislativas, no referendo de 2015, e as soluções para o défice democrático. Em jeito de provocação, o contador de anedotas ironizou: “Foram todos muito bons, nenhum falou de forma negativa sobre os estrangeiros. Mas quando eu falo com luxemburgueses, dizem-me que há demasiados estrangeiros e que não ficariam descontentes se houvesse menos. Podemos integrar mais estrangeiros no futuro?”, perguntou.

“Enquanto o bolo for suficientemente grande para todos, não haverá problema. Mas há situações dolorosas para muitos na escola e no alojamento”, respondeu Charles Margue, candidato às legislativas pelos ecologistas (Déi Gréng). Para o antigo diretor do instituto de sondagens TNS-Ilres, o Luxemburgo continua sem aprender a lição de como acolher imigrantes. “Começámos com os portugueses nos anos 60 e não estávamos preparados: ’Pedimos trabalhadores, mas vieram homens’”, disse, evocando a frase do escritor suíço Max Frisch, sobre os ’gastarbeiter’ (trabalhadores temporários) no seu país.



A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) organizou um debate com representantes dos partidos políticos, antecipando as propostas para as legislativas de outubro. Foto: Christophe Olinger

“O medo dos estrangeiros é uma diversão para não falar de um sistema económico violento que provoca desigualdades brutais. Tal como Trump, que faz uma política anti-imigração, quando o verdadeiro objetivo é continuar a desregularização económica”, defendeu o deputado socialista Franz Fayot.

De Fernand Kartheiser, do ADR, o partido de direita radical, veio o “não” a mais estrangeiros. O polémico deputado é o mesmo que há quatro anos questionou no Parlamento um anúncio em que se pedia candidatos que falassem português, e a posição em relação aos estrangeiros só surpreenderá os mais distraídos. Para Kartheiser, a integração é uma via de sentido único. “O que é preciso pedir mais aos luxemburgueses? Já temos problemas com as pessoas que se sentem desconfortáveis porque não podem falar luxemburguês nos hospitais e nas lojas”, martelou.

Gilles Baum, do DP, defendeu que enquanto houver crescimento económico, “o país vai continuar a atrair pessoas que querem ter uma vida melhor”. Maurice Bauer, dos cristãos-sociais (CSV), deu uma no cravo, outra na ferradura: os partidos e associações “têm de fazer o seu trabalho” para integrar os estrangeiros, “sem ameaçar a identidade luxemburguesa”. “É por isso que para votar nas legislativas defendemos que é preciso ter nacionalidade luxemburguesa, porque queremos criar uma identidade luxemburguesa”, acrescentou.

E no entanto, a Terra move-se, e o défice democrático continua a aumentar: 47 % da população não pode votar nas legislativas, e o ministro da Justiça, Félix Braz, já disse que a nova lei da nacionalidade não vai resolver o problema. “No Luxemburgo não há um governo do povo, pelo povo e para o povo, há um governo de uma parte da população”, defendeu Sandrine Gashonga, representante do Déi Lénk (“A Esquerda”).

Para Charles Margue, o défice não é só democrático, é demográfico: “A população que pode votar é mais velha, e isso não é bom. Há reflexos de reformados que dominam [a política], porque os políticos dirigem-se aos seus eleitores, e não aos não-eleitores [estrangeiros]”.

Paula Telo Alves