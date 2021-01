Há dados científicos para o encerramento de cafés e restaurantes?

A federação do setor, a Horesca, disse na passada semana que "nunca foram revelados dados científicos" sobre o encerramento de restaurantes, cafés e estabelecimentos similares e pediu explicações à ministra.

Todos os setores de atividade económica reabrem esta segunda-feira. No entanto, há uma exceção: o setor da horeca, que vai manter-se fechado até 31 de janeiro. A justificação, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, é que o setor representa "um perigo maior na propagação do novo coronavírus".

Em reação, a federação do setor, a Horesca, disse na passada semana que "nunca foram revelados dados científicos" sobre o encerramento de restaurantes, cafés e estabelecimentos similares e pediu explicações à ministra sobre esta diferenciação. A Rádio Latina perguntou ao Instituto de Saúde do Luxemburgo (Luxembourg Institut of Health - LIH) quais seriam as razões científicas que levam a considerar o setor horeca como "um risco maior na propagação da covid-19", permanecendo, ao contrário de outros comércios, encerrado até ao final do mês.

Na resposta, o diretor do instituto, Ulf Nehrbass, disse que não tem esses dados científicos e remete para Paulette Lenert. A Rádio Latina pediu entretanto esses dados à ministra da Saúde, mas continua ainda a aguardar uma resposta sobre as razões científicas na base desta decisão. O setor da hotelaria, restauração e cafetaria está encerrado desde 26 de novembro de 2020 e deverá totalizar 125 dias de fecho forçado desde o início da pandemia.



