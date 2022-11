Também há quatro possibilidades de fazer "ponte".

Feriados

Há cinco fins de semana prolongados em 2023

Ana Patrícia CARDOSO Também há quatro possibilidades de fazer "ponte".

O ano de 2023 vai começar a um domingo (1 de janeiro) - o único feriado ao fim de semana - mas não vão faltar oportunidades para aproveitar as pausas no próximo ano.

Ao todo, são 11 feriados nacionais no Luxemburgo com cinco possibilidades para usufruir de fins de semana prolongados: segunda-feira, 10 de abril, segunda de Páscoa; segunda-feira, 1 de maio, Dia do Trabalhador; segunda-feira, 29 de maio, Pentecostes; sexta-feira, 23 de junho, Festa Nacional; segunda-feira, 25 de dezembro, Dia de Natal.

Há ainda quatro datas que dão a oportunidade de fazer "ponte". Na terça-feira, 9 de maio, Dia da Europa; quinta-feira, 18 de maio, feriado cristão da Ascensão; terça-feira, 15 de agosto, Dia de Assunção de Nossa Senhora; terça-feira, 26 de dezembro, "Segundo Dia de Natal".

Um dos feriados calha a uma quarta-feira, no dia 1 de novembro, no Dia de Todos os Santos.

Vale lembrar que o Código do Trabalho luxemburguês garante que os trabalhadores podem desfrutar dos feriados que calham aos fins de semana, à posteriori, no prazo de três meses desde a data em questão.





