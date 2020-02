Os prédios públicos considerados como prioritários no melhoramento de consumo de energia são estabelecimentos de ensino e administrações.

Há cerca de 1.800 edifícios públicos no Luxemburgo

Susy MARTINS

O Estado luxemburguês detém cerca de 1.800 edifícios. O parque imobiliário do Estado é repartido por mais de 900 locais diferentes e cerca de metade (49%) precisa de intervenção para melhorar a eficiência energética.

O governo iniciou essa intervenção, tendo já investido mais de 71 milhões de euros, entre 2014 e 2018, o que representa cerca de 9 milhões por ano em medidas de eficiência energética. A despesa anual representa por sua vez uma poupança de 876 toneladas de dióxido de carbono, equivalente ao consumo de 80 casas unifamilares.

Os prédios públicos considerados como prioritários no melhoramento de consumo de energia são estabelecimentos de ensino e administrações. Esses edifícios representam três quartos do parque imobiliário do Estado.

O liceu Athenée, na capital, por exemplo, já foi remodelado, respeitando as novas normas de eficiência energética. O próximo será o liceu Michel Rodange, igualmente na cidade do Luxemburgo.

O Estado prevê aumentar gradualmente o investimento nesta matéria. Este ano tenciona desbloquear 95 milhões de euros. Em 2023, a verba sobe para 108 milhões de euros.