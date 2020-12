Nas últimas quinze análises às águas do Luxemburgo as autoridades não identificaram nenhum sinal do novo coronavírus.

Há cada vez menos vestígios do coronavírus nas águas do Luxemburgo

Por quinze vezes consecutivas as equipas do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa) não detetaram qualquer presença do novo coronavírus nas águas luxemburguesas. A notícia foi comunicada pelo Ministério do Ambiente. "É sensato admitir que o vírus SRA-CoV-2 é eliminado ou degradado durante o processo de purificação" da água, explica o Governo. Por outras palavras, não há vestígios do novo coronavírus nos rios do país, dada a eficácia das estações de tratamento das águas residuais, vulgo esgotos.

Segundo os peritos, independentemente da natureza da técnica utilizada numa estação de tratamento de águas residuais, o SARS-CoV-2 seria "muito rapidamente destruído nas águas residuais e no ambiente em geral".

Embora reconheça que é um sinal positivo no controlo da pandemia, a ministra do Ambiente e deputada dos verdes, Carole Dieschbourg, esclarece porém que, apesar da satisfação do Executivo, não houve para já nenhuma análise mais aprofundada aos caudais dos rios do Grão-Ducado. De qualquer forma, recorda também que "até agora, não há provas de um risco de transmissão da SRA-CoV-2 através da água".

Espelho belga

Na edição desta quinta-feira, o Wort conta que, em resposta a uma pergunta parlamentar do LSAP, a ministra do Ambiente luxemburguês revelou que os investigadores do LIST tinham sido capazes de realizar essas mesmas análises na região belga da Valónia.

Rios, lagos e lagoas belgas também "mostraram uma ausência do vírus em todas as amostras analisadas" no país vizinho. Uma boa notícia, em particular, para tranquilizar os pescadores já que os peixes capturados não podem transmitir-lhes a covid-19.





