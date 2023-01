A pressão vai sentir-se também nos arrendamentos.

Habitação

Há cada vez menos casas construídas e situação não vai melhorar

Cerca de quatro mil casas são construídas anualmente no Luxemburgo pelo setor privado. Esta é a norma que vai ser drasticamente alterada, já que este ano deverá ficar marcado pela redução do número de habitações construídas. Menos mil do que em 2022.

Para 2024, tudo aponta que se construam apenas metade das habitações do ano passado. As previsões pessimistas são avançadas pelo presidente da Câmara Imobiliária, Jean-Paul Scheuren, que em declarações à RTL diz que quando há falta de alojamentos para a venda, a pressão aumenta também no setor arrendatário.

A falta de previsibilidade dos preços faz com que os promotores não avancem com os projetos de construção ou até cancelem os projetos existentes.

Relativamente aos preços das habitações, Jean-Paul Scheuren explica que apesar de haver menos pessoas a comprar um bem imobiliário - muitas das vezes porque não conseguem crédito -, os preços continuaram a aumentar no último trimestre de 2022.



